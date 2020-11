Roberto Cabrini reestreia neste domingo na Record

Roberto Cabrini estará oficialmente de volta à Record neste domingo (29). O jornalista que saiu do SBT após 11 anos, aparecerá no "Domingo Espetacular" com uma reportagem sobre o caso Tatiana Spintzer.

“Muito estimulante voltar onde há onze anos já tinha feito um trabalho muito marcante e premiado . A Record TV tem um time de craques com quem tenho relações estreitas e gratificantes e que me recebeu com muito entusiasmo e alegria contagiante. Estou feliz. Grandes trabalhos estão a caminho”, disse ele à coluna Na Telinha.

Cabrini deixou a emissora em 2009, quando estava à frente do Repórter Record, rumo ao SBT, após chamar a atenção de Silvio Santos.