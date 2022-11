Rival de Tom Brady provoca atleta com foto falsa de Gisele Bünchen nua

Brady e Brown são ex-companheiros de Buccaneers. Desde o término do atleta com Gisele, o ‘rival’ vem postando provocações a cerca da separação do ex-casal.

O ‘rival’ de Tom Brady no futebol americano, Antonio Brown, provocou o atleta com uma foto falsa de Gisele Bünchen nua, segundo o TMZ.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.