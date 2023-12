Ritual? Priscilla lança novo clipe polêmico; assista 'Elemento X'

"Criei essa narrativa pra demonstrar ludicamente, através de ENYLA, o poder do coletivo feminino. toda mulher tem dentro de si o seu elemento x, aquilo que te faz super poderosa. E é isso que ENYLA te convida a por pra fora!", explicou Priscilla no Instagram.

O clipe e a música abordam o empoderamento feminino. A cantora revelou que usa um alter-ego, de nome Enyla, já usado na capa do álbum e também no clipe de "Quer Dançar". A personagem é inspirado em Vênus, representante da força feminina, tem o objetivo de inspirar outras mulheres.

