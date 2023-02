Rihanna volta grávida aos palcos com show triunfal no Super Bowl; vídeo

Após um hiato de 7 anos, Rihanna voltou aos palcos para a alegria dos fãs com show eletrizante no intervalo do Super Bowl, evento esportivo mais importante dos Estados Unidos que acontece neste domingo (12) em Glendale, no Arizona.

A cantora iniciou o show às 22h28. A surpresa ficou por conta da suposta nova gravidez da cantora, que ficou aparente por conta do look justinho e a silhueta cheinha apresentação. Em vários momentos, ela chegou a acariciar a barriga e a web foi ao delírio.

No momento em que Rihanna subiu no palco, ficou em primeiro lugar nos trending topics do Twitter: "Ela tá grávida".