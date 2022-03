Rihanna vem ao Brasil acompanhar A$AP Rocky ao Lollapalooza

O show de A$AP Rocky, um dos headliners do Lolla, será no dia 26 de março, sábado, no palco Onix, no Autódromo de Interlagos. Além dele, estão confirmadas atrações como Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus, A$AP Rocky, Doja Cat, Martin Garrix, Machine Gun Kelly e mais, nos três dias de festival.

Outro ponto é que a equipe reservou uma suíte em um dos principais hotéis de São Paulo e pediram mudanças no cardápio com direito a inclusão de bobó de camarão, prato típico brasileiro. Será um desejo da gestante?

A informação passou a circular nesta quarta-feira (16), após a equipe do rapper pedir o acompanhamento de uma equipe neonatal nos dias do evento. Como a artista e empresária que não lança uma música há exatos dois anos está gravidíssima, logo ficou claro que ela virá junto.

Rihanna deve vir ao Brasil neste ano. Tudo indica que a cantora irá acompanhar o namorado A$AP Rocky no show que ele fará no Lollalooza 2022.

