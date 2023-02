Rihanna fará shows no Brasil em 2023, diz colunista

A última apresentação da diva pop foi no Rock in Rio 2015.

A cantora, que vinha enlouquecendo os fãs com um longo hiato, vai se apresentar no intervalo do Super Bowl no domingo (12).

RIhanna deve fazer shows no Brasil neste ano em uma turnê mundial que será anunciada oficialmente nos próximos dias. A informação é do colunista José Noberto Flesch

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.