Rihanna aparece em show do namorado pela 1ª vez após dar à luz

Nascida em Barbados, no Caribe Oriental, e batizada de Robyn Rihanna Fenty, a artista conquistou a fortuna por conta própria com as marcas Fenty Beauty, Fenty Skin, e Savage X Fenty, respectivamente de cosméticos e de lingerie.

o asap no palco e o povo morrendo pela rihanna no chão (faria o mesmo pic.twitter.com/Esnl4LwB9R

Rihanna foi clicada nesta sexta-feira, 1º de maio, em um show do namorado, o rapper ASAP Rocky, no Wireless Festival, em Londres.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.