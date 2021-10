Rico se revolta contra Day em A Fazenda: 'Você deveria ter mais palavra'

"Amiga, você deveria ter mais palavra e atitude de mulher. Isso não foi legal da sua parte", diz Rico. Dayane se defendeu das acusações do amigo. "Eu sou mulher e eu acho que você se juntou com a Sthefane sabendo das coisas que iriam acontecer. Eu nunca vi essa união".

"Sinceramente, você me decepcionou muito como pessoa e por sua atitude. Você falou mal da Tati para mim, você falou para mim que puxaria ela se fosse a mais votada. Você ali falou para ela e para o MC Gui: 'Eu quero que algum dos dois volte fazendeiro'. Como você deita com a Sthefane na cama, fala que gosta dela, e torce para Tati e MC Gui voltarem?", disse Rico Melquiades.

