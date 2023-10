Rico Melquiades faz nova plástica e desabafa: 'não aguentava mais vocês me chamarem de feio'

O ex-A Fazenda Rico Melquíades fez um desabafo no Instagram nesta terça-feira (17) após noticiar que fará uma nova cirurgia plástica enquanto ainda está com o nariz enfaixado de uma rinoplastia.

Rico mostrou o rosto cheio de cortes e enfaixado, e disse que se rendeu aos padrões que seus seguidores impõem no Instagram: "Deixa eu desabafar coom vocês, eu fiz esse procedimento de mudar porque eu não aguentava mais vocês me chamarem de feio no direct, e isso mexe muito comigo. Eu fiz esses procedimentos para seguir o padrão que a sociedade pede, infelizmente˜.



"E assim vamos começar a trocar de rosto", escreveu ele, mostrando os cortes nas pálpebras, nos lábios superiores e no nariz, além da testa e região da sobrancelha enfaixadas.

Antes de ter passado pelos novos procedimentos, Rico estava se recuperando de uma rinoplastia e de um término de namoro, no qual disse estar dependente emocionalmente do ex, e pediu para que os seguidores os deixasse em paz para fazer a cirurgia: "Eu quero fazer, eu vou fazer a cirurgia", disparou Rico na segunda-feira.