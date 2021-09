Rico bate boca com Medrado durante formação de roça: 'Falsa e mentirosa'

"Boa noite, Brasil. Desde já, queria começar pedindo desculpas se de alguma forma eu pareço uma pessoa soberba. Eu sei que eu tenho um jeito meio ogrinha, meio pra frente, mas é o meu jeito mesmo. O Rico falou que ele não sente verdade em mim e isso é muito reciproco, porque aqui já tiveram vários atritos por conta da Marina ter dinheiro ou não e uma das informações que eu recebi que ela realmente tinha dinheiro vieram do Rico, que é super amigo dela aqui dentro. Está gravado e ele me contou na cozinha que o pai dela tem dinheiro e tal. Então, verdade por verdade, eu não sinto verdade nele, né?", declarou Medrado, e contou que não vai dar barraco por qualquer coisa.

A primeira formação de roça em A Fazenda 13 foi marcada por um bate boca, nesta terça-feira (21), entre Rico Melquiades e Medrado. Ela votou no influencer e justificou que Rico estaria espalhando no confinamento que 'Marina Ferrari é rica'.

