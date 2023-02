Ricardo perde a paciência com Cezar depois de veto na Prova do Anjo

Ricardo foi vetado por Cezar na prova do Anjo deste sábado (11), e quando o brother tentou se justificar o clima pegou fogo! "Nem vem, nem vem. Deixa eu quieto.", disse Ricardo super irritado, e começou a desabafar no quarto com Guimê. "Ai, mano, está de brincadeira. 'Ah, eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você'. No Jogo da Discórdia vai em mim toda vez, tome. Aí vem agora e quer graça?....Tinha muito mais opções.", desabafou.

