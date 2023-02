Ricardo pede desculpas a torcida de sister

Alface reforçou que já estava chateado desde segunda-feira com a forma como falou com ela. "Não sei o que está acontecendo comigo, e eu acabei ficando muito reativo. Eu não sou assim. Peço desculpas para a torcida dela".

Durante o Raio-x desta quinta (2), o brother se mostrou arrependido da forma como falou com a cantora no último Jogo Da Discórdia. "O tom de voz que eu usei foi totalmente desproporcional", disse.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ricardo usou seu tempo no confessionário do BBB 23 para pedir desculpas à torcida de Marvvila.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.