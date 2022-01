Reynaldo Gianecchini mostra cabelos e barba grisalhos: 'Clooney, é você?'

Reynaldo Gianecchini começou o ano com o visual novo. O ator de 49 anos surgiu e barba e cabelos grisalhos. Ele recebeu diversos elogios de seus seguidores. "Que homem mais lindo da vida", comentou uma seguidora. "Crush da vida toda. Dos meus 10 anos de idade até sempre", relembrou outra.



