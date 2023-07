Revoltado, MC Daniel promete vingança após ter equipe agredida em briga generalizada

Segundo Daniel, um acabou quebrando o pé e o outro foi atingido com uma garrafa na cabeça. "Bacana é bagunçado não. Eu conheço todo mundo e tá tudo gravado. O que é de vocês tá guardado, fechou? Fique em paz! Vocês zoaram o show pesado, tinha uma pá de criança, de mulher, tá bom? Vocês agrediram a mulher, nós fomos trocar uma ideia com vocês da hora. Tacaram a garrafa na cara do Kew, quebraram o pé do bebezão”, relatou.

Revoltado, MC Daniel prometeu vingança após ter dois de sua equipe feridos em uma briga generalizada durante show em Pelotas , no Rio Grande do Sul. O funkeiro gravou o vídeo logo após o ocorrido na noite desta domingo (23).

