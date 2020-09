Revelado! Saiba quem é a dona da bolsa que aparece no quarto de Whindersson

Whindersson Nunes deixou os seguidores intrigados ao publicar uma selfie e uma bolsa feminina aparecer em cima da cama do humorista. Acompanhado do irmão, ele está em Tulum, no México.

A maioria chegou a cogitar que o acessório poderia ser de um novo affair. Mas de acordo com o jornal Extra, a bolsa de praia pertence a Cintia Domingos, esposa de Felipe Pires, que está assessorando o youtuber durante a viagem.

Ainda segundo publicação, o casal, a filha e os irmãos estiveram juntos visitando a casa Azulik, um dos pontos turísticos mais visitados do local.