Reveja o show completo de Anitta na Copa Libertadores da América

A poderosa começou cantando “Bola Rebola”, sua música com J Balvin e Tropkillaz, e em seguida cantou “Me Gusta”, hit com Cardi B e Myke Towers. Por último, para agitar de vez o público, ela anunciou que o “Combate” vai começar, com a sua música que leva esse nome.

Anitta brilhou mais uma vez na final da Copa Libertadores da América, neste sábado (27), antes do confronto entre Flamengo e Palmeiras, no Uruguai.

