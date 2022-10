Retorno do 'Linha Direta' é confirmado com Pedro Bial como apresentador em 2023

O retorno do "Linha Direta" foi confirmado para 2023 com Pedro Bial como apresentador. A informação foi dada pela Globo nesta quinta-feira (27).

"Linha Direta" foi um programa exibido pela TV Globo entre 1990 e 2007, nas noites de quinta-feira, que mostrava a cobertura jornalística dos crimes que aconteceram no Brasil, com reconstituição do caso e depoimentos de testemunhas.

Em cada edição eram apresentados dois casos policiais de crimes não solucionados. O programa foi inspirado no "Yesterday", "Today and Tomorrow" e "The Unsolved Mysteries" dos EUA.

O programa teve como apresentadores os jornalistas Domingos Meirelles, Hélio Costa e Marcelo Rezende.