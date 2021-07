Representante da Coreia do Sul e BTS roubam cena na abertura das Olimpíadas

A delegação sul-coreana participou da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, enquanto o @BTS_twt apareceu na tela como representantes da Coréia do Sul! Orgulho do país e do MUNDO! BitiiezLuv pic.twitter.com/OUiTtIiGm3

Um dos porta-bandeira, o atleta Hwang Sun-woo representante da natação, movimentou as redes sociais e ainda o grupo BTS, que foi mostrado como um dos principais representantes do país.

A abertura oficial das Olimpíadas de Tóquio 2020, aconteceu nesta sexta-feira (23), a cerimônia foi transmitida no Brasil pela Globo, e nas redes sociais algumas delegações chamaram a atenção dos internautas, entre elas a Coréia do Sul.

