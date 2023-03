Repórteres da Record são investigados por desviarem doações via pix de menina com câncer

Um editor e dois repórteres da Record de Salvador estão sendo investigados de desviarem dinheiro de doações feitas para uma menina em tratamento contra o câncer. De acordo com o Notícias da TV, o trio teria se apropriado de cerca de R$ 800 mil.

O caso foi descoberto pelo apresentador José Eduardo Bocão, do Balanço Geral Bahia, onde a história da menina foi exibida. Ainda segundo o Notícias da TV, o trio trocou a chave pix quando a matéria foi ao ar em setembro de 2022 e desviaram as doações.

O apresentador soube do esquema após o empresário do jogador brasileiro Anderson Talisca, do Al-Nassr, avisar que o atleta tinha doado R$ 70 mil à menina, mas o dinheiro havia sido desviado.

No fim de fevereiro, a equipe do jogador entrou em contato com a mãe da menina com o objetivo de abater o valor doado no Imposto de Renda. Foi aí que a mulher afirmou que não recebeu nenhum valor/doação da emissora depois que fez o apelo no programa.

O empresário de Anderson alertou o apresentador José Eduardo Bocão, que informou a direção da emissora. A executiva de Salvador repassou o caso para São Paulo, que iniciou uma investigação interna rápida e após constatação do desvio demitiu todos os envolvidos.

O Notícias da TV afirmou que a Record ainda não registrou o caso na Polícia Civil. Os envolvidos podem responder por estelionato e cumprir pena de um a cinco anos de prisão.