'Repórter secreto' do Fantástico: Eduardo Faustini mostra rosto pela 1ª vez

"Estou extremamente desconfortável. Agora, quando estou fazendo o meu trabalho, não sinto nada [nenhum nervosismo]. Sei que não posso tremer ou gaguejar", disse ele ao revelar que não mostrou o rosto para preservar a família. "Eu sabia o peso da minha responsabilidade. Eu sacrifiquei a minha família, minha mulher, meu filho — e eles nunca me cobraram. Mas eles sabem o que passaram. O meu filho fez a faculdade com policiais na porta da sala de aula".

"As pessoas fazem muita confusão, achando que eu não mostro o meu rosto para me proteger. Mas, na realidade, eu nunca mostrei o rosto para proteger o meu trabalho. Porque o fato de eu não ser conhecido possibilitou que eu fizesse muitas matérias de infiltração, que eu frequentasse lugares sem ser reconhecido", desabafou.

