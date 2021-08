Repórter da Globo sofre assalto, tem vidro do carro estilhaçado e conta do banco invadida

A repórter da Globo, Cristina Mayumi, usou as redes sociais para relatar um assalto que sofreu na tarde deste domingo (17) na Liberdade, região central de São Paulo.

Ela teve o vidro do carro estilhaçado e sofreu pequenos cortes. O celular dela foi levado e os criminosos conseguiram efetuar transações bancárias, com prejuízo de R$ 24 mil.

“Estava indo almoçar com um amigo meu, errei o caminho, o Waze me deu um desvio por uma região ali na Liberdade, centro de São Paulo. Os carros estavam parados, veio um monte de gente correndo em volta deles, eu não percebi o que era. Aí veio um cara correndo do lado do meu vidro, tomou uma distância, deu um pulo e quebrou o vidro do meu lado com alguma coisa, não sei se era um tijolo ou uma pedra. O vidro explodiu na minha cara, pus a mão para proteger, fiquei com medo de machucar”, contou em uma sequência de stories.

(...) O cara levou meu celular e o vidro ficou estourado, voou caco de vidro, estou com caco no cabelo, na roupa, em tudo. Tive alguns cortes pequenos por causa do vidro. Mas muito susto, sabe? Você não sabe o que vai acontecer. Parei o carro e pedi ajuda".

“Baixei dois aplicativos de bancos para ver se tinham movimentado. Em um deles, tinham feito R$ 20 mil em empréstimo e R$ 4 mil de transferência PIX (...) Uma coisa que não entendo é que quando faço qualquer operação eu preciso digitar a senha e ter o reconhecimento facial, mas os caras conseguiram entrar no aplicativo. É isso, essa maravilhosa história, mais um número para as estatísticas da polícia. Liguei para a polícia, falaram para eu fazer um boletim online. Fiz… e? É isso. Pelo menos estou bem, não tive nada sério, só puta da vida. Desculpa pelos palavrões”, desabafou a jornalista.