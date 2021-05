Repórter da Globo se demite ao vivo em jornal e surpreende apresentadora

Repórter da Globo se demite ao vivo durante jornal; A repórter Tatiane Lobato pegou de surpresa a apresentadora do “Jornal Liberal 1ª Edição” nesta sexta-feira (14) ao anunciar sua demissão da TV Liberal, afiliada da Globo no Pará.

"Bom Priscilla, para encerrar essa minha participação nesta sexta-feira, apenas para me despedir e agradecer pela oportunidade. Encerro hoje o meu ciclo na TV Liberal. Desejo saúde para todo mundo, muito sucesso e até a próxima", disse a jornalista.

Sem reação no início, a âncora Priscilla Castro afirmou: "Tati, me pegou aqui de surpresa até, não acredito. Mas enfim, a gente ainda vai se falar na redação, te desejo toda a sorte do mundo como sempre. Obrigada por essa super parceria aqui, você sabe que é muito querida na redação, fez um trabalho excelente com a gente, vai fazer aonde estiver. Obrigada Tati, obrigada mesmo". De acordo com o site Notícias da TV, a jornalista não avisou aos colegas que iria sair da emissora, pegando a todos nos bastidores de surpresa.

As informações são de que a emissora vem causando insatisfação nos funcionários com as condições salariais e de trabalho. O Jornal Liberal 2ª Edição ainda deu o que falar ontem (13) ao errar o nome do repórter Mario Carvalho e trocar o sobrenome por “Caralho” na legenda enquanto ele reportava uma notícia.