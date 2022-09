Repórter da ESPN é assediada ao vivo por torcedor do Flamengo; time repudia o ato

O Clube de Regatas do Flamengo repudia o assédio cometido por um torcedor rubro-negro com a jornalista da ESPN Jéssica Dias durante reportagem antes da partida desta noite. É lamentável que atos repugnantes como este, que não representam a Nação Rubro-Negra, ainda aconteçam.

A repórter Jéssica Dias, da ESPN, foi assediada por um torcedor do Flamengo na noite de hoje (7), ao fazer uma entrada ao vivo no SportsCenter direto do entorno do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde acontece a disputa pela vaga na final da Libertadores contra o Vélez Sarsfield, da Argentina.

