Repatriados de Israel chegam a Brasília, Dirceu diz ver contradição em Lula sobre Hamas e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Repatriados de Israel chegam a Brasília, funeral de brasileira em Israel, Dirceu diz ver contradição em Lula sobre Hamas, Moro é alvo de novos questionamentos por decisões como juiz e outras notícias para começar esta quarta-feira (11).

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Primeiro voo da FAB com repatriados de Israel chegou a Brasília na madrugada desta quarta-feira. Aeronave partiu de Tel Aviv com 211 passageiros às 14h12 desta terça (10).

MUNDO

Funeral de brasileira morta em ataque do Hamas reúne milhares em Israel. Brasileiros e israelenses, muitos dos quais não conheciam Bruna Valeanu, compareceram após chamado nas redes sociais.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Ao menos 1.500 integrantes do Hamas foram mortos após ataques, diz Israel. Porta-voz militar afirma que controle da fronteira foi 'mais ou menos restaurado' por forças de segurança.

GOVERNO LULA

Dirceu diz ver contradição em fala de Lula sobre ataque terrorista do Hamas. Ex-ministro cita episódios de ataques de grupos sionistas antes da criação de Israel.

CÂMARA

Projeto de lei que busca proibir casamento homoafetivo avança na Câmara. Relatório do deputado Pastor Eurico tem referências religiosas e altera Código Civil.

JUSTIÇA

Moro é alvo de novos questionamentos por atos e decisões da época de juiz. Três contestações sobre atuação do ex-magistrado foram apresentadas em setembro; todas tramitam sob sigilo no CNJ e no STF.

RIO DE JANEIRO

Delator do caso Marielle diz que policiais do Rio tentaram extorquir dinheiro de suspeito. Em depoimento à Justiça, ex-PM Élcio de Queiroz declarou que só fechou acordo porque apuração passou para a PF; delegado da época aponta tentativa de 'sujar' investigadores.

COTIDIANO

Gestão Nunes paga R$ 400 por armadilha contra Aedes que Fiocruz produz por R$ 10. Secretário da Saúde diz que não conhecia tecnologia nacional; gestão Nunes afirma que modelo da Fiocruz não serve para grandes projetos.

MERCADO

Governo faz maior atualização da história em lista suja do trabalho escravo. Mais de 200 nomes foram incluídos na lista, que tem ao todo 473 empresas e pessoas físicas.

ATAQUE A ESCOLA

Adolescente morre esfaqueado em ataque a escola de Poços de Caldas (MG). Segundo a Polícia Militar, outros três jovens ficaram feridos; ex-aluno de 14 anos foi apreendido.

TRANSPORTE PÚBLICO

Passageiro é agredido e assaltado em catraca do metrô em SP. Suspeitos foram presos nesta segunda (9); nenhum segurança apareceu, e empresa diz lamentar ocorrido.

FILMES

Dizem que estou velha e reparam no meu corpo, afirma Xuxa, que fez 60 anos. Apresentadora, que protagoniza 'Uma Fada Veio me Visitar', se considera privilegiada por não ter sido 'aposentada pelos outros'.

MERCADO

R$ 40 milhões em 20 minutos: a live de Larissa Manoela e Maisa para vender brilho labial. Sucesso do Carmed Fini entre crianças e adolescentes puxou as vendas até da concorrente Nivea.

CIÊNCIA

Eclipse solar do próximo dia 14 será visto de forma total só em partes do Brasil. Será a primeira vez desde 1994 que o fenômeno poderá ser observado do país.

TURMA DA MÔNICA

Casa da Mônica no Airbnb é igual à dos gibis e pode ser alugada em outubro. Localizada em São Pedro (SP), hospedagem tem até armário com vestidinhos vermelhos; diária custa R$ 260 para até três pessoas.