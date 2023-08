Renato Aragão 'está muito triste' com a Globo por não ter sido convidado para o Criança Esperança

Com pico de audiência durante o show de Xuxa, Angélica e Eliana, o programa será reprisado no próximo domingo após a Temperatura Máxima.

Ainda segundo a publicação, Renato chegou a pintar os cabelos e as sobrancelhas achando que iria aparecer na edição de 2023 do projeto.

“Ele ficou animado com os anúncios do programa. Achou que seria lembrado, mas não deram nem um telefonema”, disse ela ao F5, da Folha de S. Paulo. "Ele simplesmente não foi convidado pela Globo. Ele participaria com o maior prazer, é um programa que ajudou a criar", lamentou ela.

Até hoje embaixador da Unicef, Renato está com 88 anos e desde 2019 não aparece no evento que teve início em 1986.

Um dos criadores do Criança Esperança, Renato Aragão ficou muito triste ao não ter sido convidado pela Globo para participar da edição deste ano. Quem revelou isso foi a própria esposa do veterano, Lilian Aragão.

