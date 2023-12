Relembre os escândalos e tretas dos famosos em 2023

Com o fim do ano chegando, vamos refrescar sobre as tretas, os escândalos e o outros assuntos que mais deram falar sobre os famosos em 2023.



Larissa Manoela ---- Um dos nomes mais citados de 2023, a atriz chocou o Brasil ao revelar detalhes do rompimento com os seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Larissa recebia apenas uma mesada da própria fortuna, precisando pedir dinheiro dos pais até para comprar milho na praia, mesmo após a maioridade. A briga familiar foi exposta no Fantástico (Globo) por Larissa e no Domingo Espetacular (SBT) por Silvana. A mãe da atriz chegou a ser indiciada por racismo religioso ao chamar a família do genro, que é espírita kardecista, de "macumbeira". Larissa rompeu a parceria profissional com os pais também, deixando para eles todo o dinheiro acumulado até então e recomeçando a conta bancária literalmente do zero. A atriz se casou neste mês, sem a presença dos pais.



Andressa Urach ---- 2023 foi o ano em que a ex-vice Miss Bumbum anunciou a volta à prostituição, além de investir pesado em vídeos eróticos na plataforma adulta Privacy. Andressa escandalizou muitos ao revelar que o próprio filho, Arthur Urach, de 18 anos, é quem filma tudo.



Kayky Brito e Bruno de Luca ---- O ator estava curtindo um bar acompanhado do amigo Bruno de Luca e ao atravessar a rua do carro para o estabelecimento foi atropelado, ficando em estado gravíssimo. De forma surpreendente, o ator vem se recuperando muito bem. A reação de Bruno de Luca deu muito o que falar, porque o apresentador viu o atropelamento e foi embora, chegando depois a prestar depoimento para averiguar se ele omitiu socorro. De Luca até deu uma pausa em sua carreira após o trauma.



​Luísa Sonza e Chico --- Com direito a hit com o nome do amado, o romance relâmpago de Luísa Sonza com Chico Moedas acabou de forma tão intensa como acabou. A cantora expôs durante o café da manhã com Ana Maria Braga, no Mais Você, que foi traída pelo amado em um banheiro de bar. A cena viralizou tanto quanto a canção que grudou como chiclete na cabeça dos internautas. "Chico, se tu me quiseres...".



Família Camargo ---- 2023 entregou mais um capítulo escandaloso na história da família Camargo, tendo Graciele novamente como protagonista. A mulher de Zezé foi acusada pela nora do sertanejo, Amabylle Eiroá, de criar um perfil fake no Instagram para atacar membros da família. O filho do sertanejo acusou a madrasta de insistir no erro e não admitir o erro. Até o irmão de Zezé entrou no meio, atacando a ex-cunhada Zilu.

Neymar Jr. x Bianca Biancardi ---- Após ser exposto pela amante Fernanda Campos, Neymar Jr. fez pouco caso e levou um esculacho da cunhada, Bianca Biancardi, em um texto bem direto e reto postado no Instagram. Muitas mulheres se sentiram vingadas com a puxada de orelha de Bianca.



​Neymar Jr. e as traições --- O esculacho da cunhada não foi o suficiente e o menino Ney seguiu aprontando. Nesta semana, Bruna Biancardi afirmou que este foi o ano mais difícil psicologicamente para ela. Não é para menos. Nós perdemos as contas de quantos prints de traições de Neymar Jr. vieram à tona durante a gestação da influencer, que esperava Mavie. O jogador também foi clicado em uma balada de Barcelona com duas mulheres em momentos diferentes, e enquanto Bruna estava no puerpério, o jogador deu festinhas regadas a mulheres no Brasil. Por fim, a influenciadora anunciou que os dois já não estão juntos há um tempo.