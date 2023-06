Rei Charles III e outros membros da realeza esperam que Harry 'caia em si' e volte sem Meghan

"Charles e William adorariam falar com Harry com mais frequência, convidá-lo para ficar e assim por diante", afirmou a fonte. "Mas o consenso é que, enquanto Meghan estiver na situação, não vale a pena as consequências que provavelmente resultariam", continuou.

Segundo o site Radar Online, a madrasta de Harry, a rainha Camilla, e o irmão William "sentem falta" do príncipe "ou pelo menos a versão que ele era" antes da briga com a realeza.

