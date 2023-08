Regis Danese teve perfuração no intestino, diz filho do cantor

O paciente também possui uma fratura fechada no antebraço (sem exposição óssea), que não necessitou de intervenção cirúrgica imediata. Salientamos que Regis Danese permanece em avaliação constante pela equipe multiprofissional do hospital, com perspectivas otimistas de recuperação.

Durante a coletiva de imprensa realizada na unidade, Dr. Alan Kagan, médico especialista em cirurgia geral, informou que ainda na madrugada desta quinta-feira (31) foi realizado um procedimento de laparotomia exploradora, em que foi constatada uma lesão puntiforme no intestino delgado, o que tornou necessário uma enterorrafia (costura do ferimento).

Ainda de acordo com a assessoria de Regis, ele está "estável, consciente, com pressão normal e frequência cardíaca normais e respirando sem ajuda de aparelhos".

Regis Danese teve perfuração no intestino, quebrou três costelas e o braço, segundo relatou o filho do cantor gospel, Brunno Danese. O músico passou por cirurgia e seu estado de saúde é considerado “regular”.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.