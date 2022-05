RedeTV! dispensa Gretchen e Narcisa antes do 'Encrenca' completar 2 meses

Considerada eterna "Rainha do Rebolado" e agora "Rainha dos Memes", Gretchen foi a escolhida para comandar disputas no palco, quadros de variedades e performances que prometem surpreender, divulgou a emissora.

Após a estreia em 27 de março, Gretchen e Narcisa não completaram dois meses no comando do programa. Apenas Marcelo Barbur (Beby), apresentador do programa "Chupim" na rádio Metropolitana FM, permanece na atração.

