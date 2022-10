Record sofre ataque hacker e programação é tirada do ar às pressas

A Record TV sofreu um ataque hacker na manhã deste sábado (8) e a programação foi tirara do ar às pressas. O programa Fala Brasil estava no ar no momento em que o sistema foi invadido.

Os problemas no sistema que é utilizado nacionalmente pelas sedes controladas pela emissora ficou fora do ar. As afiliadas não foram afetadas, de acordo como Notícias da TV.

Ainda segundo a publicação, os telejornais locais e nacionais de hoje ainda estão sob análise e há um esforço para que o Jornal da Record seja produzido por alguma afiliada. Isso porque os dois sistemas para viabilizar a exibição de reportagens e o sinal de internet pararam de funcionar.

Os funcionários foram dispensados para evitar pânico. O ‘Fala Brasil’ que deveria ficar no ar até 12h foi interrompido e no lugar foi exibido “Todo Mundo Odeia o Chris”.

Enquanto o problema não é resolvido, a programação ao vivo foi substituída por exibição de programas gravados.