Record anuncia Adriana Bombom, Márcia Fellipe e mais no Power Couple

A Record anunciou nesta quinta-feira (29) mais três casais que estarão no “Power Couple Brasil 5”, que estreia no dia 9 de maio.

Adriana Bombom com o marido, Adrien Cunha; Márcia Fellipe e Rod Bala; e Deborah Albuquerque com Bruno Salomão.

Bombom está entre os nomes mais famosos do programa até o momento, e já chegou a participar de duas temporadas de “A Fazenda”. A dançarina está com o empresário Adrien Cunha desde 2016.

Já Márcia Fellipe foi uma surpresa para os fãs do programa. A cantora de forró eletrônico entra com o marido Rod Bala, produtor musical que já trabalhou com nomes como Wesley Safadão, Calcinha Preta, Saia Rodada, Luan Estilizado, entre outros.

Já Deborah Albuquerque foi assistente de palco do extinto programa Legendários, de Marcos Mion, participou do grupo musical Ronaldinhas e hoje é influenciadora e ajuda a divulgar a clínica do marido, o médico Bruno Salomão. Com informações do Notícias da TV.

São 13 casais participantes no total. Além deles, já foram anunciados:

MC Mirella e Dynho Alves .

Jonathan Costa e Carolina Santos

Mirela Janis e Yugnir Ângelo

Renata Dominguez e Leandro Gléria

Thiago Bertoldo e Geórgia Fröhlich

Li Martins e JP Mantovani

Matheys Yurley e Mari Matarazzo

Fernanda Medrado e DJ Claytão.