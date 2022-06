Recluso, José Mayer posta foto com a mulher no Dia dos Namorados

O ator veterano, que vem vivendo uma vida longe dos holofotes desde 2017, quando foi acusado de assédio por uma funcionária da Globo, se declarou à amada com quem está há meio século. "Vera e eu: um namoro que dura há 51 anos e que nos presenteou com uma filha muito amada e um lindo neto!", escreveu na legenda.

O amor está no ar nas redes sociais e até os casais mais discretos aparecem para fazer declarações públicas no Dia dos Namorados. Assim aconteceu com José Mayer, que publicou uma rara foto ao lado da esposa, Vera Fajardo.

