Recém-separada, Nah Cardoso é flagrada em jantar com Thiago Martins

Já Thiago Martins terminou o relacionamento com a instrutora de ioga e modelo Talita Nogueira em junho do ano passado.

No começo de agosto, a influencer anunciou o término do relacionamento de 6 anos com Pe Lu, integrante da banda Restart.

A influencer Nah Cardoso foi flagrada com o ator Thiago Martins em um restaurante italiano, em São Paulo. As fotos foram publicados pelo perfil de fofocas ‘Segue a Cami’.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.