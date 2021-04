Reatou oficialmente? Fãs apontam novo detalhe em Gusttavo Lima durante live

No entanto, os ‘pombinhos’ ainda não posaram oficialmente como um casal e não rotularam a relação oficialmente. Com a possível aliança, alguns fãs acreditam que eles estejam reatando oficialmente o casamento.

O sertanejo não esconde que está ensaiando uma reconciliação desde o início do ano com Andressa Suita, de quem chegou a se divorciar com papéis assinados, no ano passado.

Em mais uma live realizada no sábado, Gusttavo Lima chamou atenção dos fãs ao aparecer com um anel em seu dedo anelar da mão direita, usado geralmente para marcar um relacionamento sério ou noivado.

