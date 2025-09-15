Reataram? Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados deixando festa juntos





Bruna Marquezine e João Guilherme foram vistos saindo juntos de uma festa organizada por Pedro Sampaio, em São Paulo, na madrugada de hoje (15).

O ex-casal apareceu acompanhado de seguranças deixando a after, após o último dia do The Town, e levantou suspeitas de uma possível reconciliação.

Não se sabe se os dois reataram de fato, mas eles têm sido visto juntos com frequência. No início do mês, os dois já haviam sido fotografados juntos em um restaurante na Gávea, no Rio de Janeiro.

Marquezine e João Guilherme, que namoraram por cerca de um ano, anunciaram o término em fevereiro, mas mantêm a amizade. Ele, inclusive, esteve na festa de aniversário de 30 anos da atriz no mês passado.