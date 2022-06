Reação de intérprete rouba a cena após Simaria chegar atrasada em show com Simone

O intérprete de libras roubou a cena e sem querer acabou traduzindo o sentimento de confusão que o público teve ao final do show de Simone & Simaria no São João de Caruaru, na madrugada de hoje.

A Simaria chegando no show faltando 10 minutos pra acabar KKKKKKKKKK parece eu chegando atrasado na faculdade #SaoJoaoDeCaruaru pic.twitter.com/4EZiIMLWXb — Dino (@Vellocirapttor) June 11, 2022

Ele ficou visivelmente sem reação ao ver Simaria chegando ao palco faltando apenas 12 minutos para o show acabar, após Simone ter cantado todas as músicas sozinha. Por alguns instantes, o intérprete até parou de traduzir o que a 'coleguinha' dizia e pareceu atônito com a situação.

Simone e Simaria protagonizaram o momento que foi descrito como caótico pelo público no fim do show da dupla no São João de Caruaru. No começo do show, Simone avisou que a irmã passou mal mais cedo e não conseguiu pegar o voo a tempo para o show, mas que tinha melhorado durante a tarde. O que ela não contava é que Simaria apareceria ao fim do show tentando prolongar a apresentação.

O climão foi instaurado entre as irmãs mais uma vez e o detalhe é que a festa deveria acabar pontualmente às 2h00.