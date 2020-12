RBD ‘volta’ com show histórico e maiores hits; reveja a apresentação

O coração dos fãs de RBD bateu forte durante a live “Ser o Parecer” realizada no sábado (26) pelo grupo que se reuniu 12 anos após encerrar suas atividades

Juntos, Maite Perroni, Anahí, Christian Cháves e Christopher Uckermann cantaram os maiores hits do RBD, grupo famoso pela novela mexicana "Rebelde", que acabou em 2006

Infelizmente, Alfonso Herrera e Dulce Maria não participaram. Os dois estão com filhos recém-nascidos em casa. Com isso, o grupo não descarta um novo reencontro mais completo. "Eu conversei com todos eles. Anahí disse sim, Maite e Christian também disseram. O Poncho disse que não poderia por causa dos seus projetos, o que também é válido, e Dulce vai dar à luz. Não foi possível fazermos os seis, mas não sabemos o que pode acontecer no futuro", disse Christopher em entrevista recente.

Quem é fã e perdeu pode ficar tranquilo e ver (ou rever) no vídeo abaixo!