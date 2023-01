RBD confirma mais um show no Brasil; veja datas e preços dos ingressos

A banda RBD fará mais uma apresentação em São Paulo. O show extra da turnê internacional Soy Rebelde Tour 2023 está marcado para o dia 18 de novembro no Allianz Parque. A data se deu por alta demanda, segundo os organizadores.

Para os fãs que desejarem realizar a compra, os ingressos ficam disponíveis no próximo mês. Clientes Banco BRB terão pré-venda exclusiva no dia 2 de fevereiro, a partir das 10h, online; para o público geral, a venda começa no dia 3 de fevereiro.

O grupo é composto por Anahí, Alfonso Herrera (que não fará parte desta turnê), Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni. A turnê Soy Rebelde 2023 vai passar por 26 cidades entre Estados Unidos, México e Brasil. O grupo tocará em diversos estádios e terá a sua primeira performance da turnê no estádio Sun Bowl, em El Paso, no Texas, que está localizado próximo à fronteira entre os Estados Unidos e o México.

No Brasil, os shows serão em São Paulo, no dia 17 e 18 de novembro, e no Rio, no dia 19 de novembro. Os ingressos serão vendidos a partir de 27 de janeiro, às 10h no Brasil, no site da Eventim. Os valores variam nas cidades, a partir de R$ 195,00 (Rio) e R$ 210,00 (SP).

Preço dos ingressos

São Paulo:

Pista Premium (Inteira: R$ 850,00 - Meia: R$ 425,00)

Cadeira Inferior (Inteira: R$ 560,00 - Meia: R$ 280,00)

Pista (Inteira: R$ 480,00 - Meia: R$ 240,00)

Cadeira Superior (Inteira: R$ 420,00 - Meia: R$ 210,00)

Rio de Janeiro:

Pista Premium (Inteira: R$ 850,00 - Meia: R$ 425,00)

Pista | Cadeira Sul (Inteira: R$ 460,00 - Meia: R$ 230,00)

Cadeira Inferior Leste (Inteira: R$ 540,00 - Meia: R$ 270,00)

Cadeira Inferior Oeste (Inteira: R$ 540,00 - Meia: R$ 270,00)

Cadeira Superior Leste (Inteira: R$ 390,00 - Meia: R$ 195,00)

Cadeira Superior Oeste (Inteira: R$ 390,00 - Meia: R$ 195,00)