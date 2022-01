Rayssa Leal pega onda e Leticia Bufoni brinca nas redes sociais

Letícia compartilhou em suas redes sociais um vídeo de Rayssa Leal aprendendo a surfar, e brincou com a situação. "A mais nova surfista", escreveu nos Stories do Instagram.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Medalhista olímpica no skate, Rayssa Leal resolveu se aventurar em um novo esporte, o surfe. No Guarujá, litoral de São Paulo, com a amiga a também skatista Leticia Bufoni, a jovem de 14 anos foi "flagrada" pegando onda.

