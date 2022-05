Ray J acusa Kim Kardashian e mãe de vazarem sex tape por marketing: 'a maio

Ray J comentou, pela primeira vez em 15 anos, o vazamento da sex tape entre ele e Kim Kardashian, que alçou a socialite à fama. Segundo ele, o vídeo foi vazado pela própria Kim e a mãe e empresária dela Kris Jenner, como estratégia de marketing. "Tudo isso é uma mentira. Desde o começo quando a sex tape vazou, essa foi a maior mentira da indústria na história do entretenimento”, detonou ele ao DailyMail.

“Eu me sentei nas sombras por mais de 14 anos permitindo que as Kardashians usassem meu nome, abusassem do meu nome, ganhassem bilhões de dólares ao longo de uma década e meia falando sobre um assunto sobre o qual nunca falei”, afirmou.

O cantor de R&B revelou que fez parte do acordo e teve sua carreira, seus relacionamentos e o seu psicológico abalado, por ter sido acusado de ser o responsável de vazar as cenas de sexo entre os dois. “Senti vontade de cometer suicídio porque quando você sabe que algo é real e verdadeiro e assiste uma família inteira criar um império a partir de uma mentira que ela criou, é de partir o coração e desrespeitoso com todos os artistas que foram honestos e verdadeiros com a sua arte”.

Ray J afirma que Kim guardava as fitas numa caixa de sapatos embaixo da cama e que ele nunca teve nenhuma cópia dos vídeos, e que se arrepende de ter feito parte do acordo que teve direito a um contrato entre ele, Kim e Kris, para a gravação de três vídeos no Hotel Speranza, no México, em Santa Bárbara, e o último que foi vazado, na cidade do Cabo. Ray J conta que foi feito de vilão por ter tido o vazamento atribuído a ele. “Nunca vazei nada. Eu nunca vazei uma fita de sexo na minha vida. Nunca foi um vazamento. Sempre foi um acordo e uma parceria entre Kris Jenner e Kim e eu e sempre fomos parceiros desde o início disso.”, disse.

“Como um homem negro morando e vivendo na América, é difícil levantar todo dia e olhar pra minha família e saber que eles pensam algo sobre você que é totalmente o contrário. Como viver assim? Eu não podia fazer parte de nenhum grande programa de televisão de boa reputação, nem fazer Dancing With the Stars (Dançando com os famosos) ou America’s Got Talent, ou nada do tipo por causa da minha imagem. Por causa do que elas fizeram, eu não sou aceito nesses lugares.

Relembre

A fita gravada em 2002 foi divulgada em 2007. Kim Kardashian entrou com um processo contra a Vivid Entertainment, que distribuiu o filme, e depois desistiu da ação, fazendo um acordo de US$ 5 milhões permitindo que a empresa lançasse a fita. Desde então, ela e sua família já eram acusadas de fazerem um golpe publicitário para promover o seu futuro reality show, “Keeping Up With the Kardashians”, que foi lançado em outubro de 2007.