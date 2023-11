Raul Gil é acusado de racismo por grupo de k-pop

Em entrevista, KARD falou sobre o episódio de desconforto que sofreram enquanto passavam pelo Brasil no Programa do Raul Gil. 'Ele era praticamente o MC da nação e ele era racista e não percebemos na época'. pic.twitter.com/ta0NyVgpOb

O grupo relembrou quando esteve no Brasil e do racismo que sofreu com o apresentador do SBT, em 2017. Na ocasião, Raul Gil disse que os integrantes deveriam "abrir os olhos" e ainda fez piadas de duplo sentido.

O nome de Raul Gil ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter, nesta quinta-feira (9), após viralizar uma entrevista do grupo de k-pop KARD.

