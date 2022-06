Raul Gazolla relembra ‘maior mico da vida’ em cena de sexo com Christiane Torloni

Raul Gazolla, de 66 anos, revelou que passou por uma saia justa que classificou como o “maior mico” que já passou na sua vida durante uma cena de sexo com Christiane Torloni na novela “Kananga Do Japão”, da extinta TV Manchete, em 1989.

Ele afirmou que os dois gravaram a cena externa em uma noite de frio no rio morto, localizado no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, tanto que Christiane ficou com os lábios roxos e passou mal, precisando interromper as gravações.

"Foi o pior momento da minha vida, porque a gente gravou no inverno, de noite, no rio morto [localizado] no Recreio dos Bandeirantes. A cena teve que parar porque a Christiane perdeu a continuidade de cor dos lábios, ficou roxo, e a cara pálida. A gente rolando entre a areia e água, passando mal de frio, fingindo que estava transando, foi o maior mico da minha vida", afirmou em entrevista ao podcast "Inteligência Ltda".

Para Gazolla, que foi questionado sobre sentir tesão numa cena de sexo, não existe possibilidade da pessoa conseguir uma ereção durante as gravações. "Meu irmão, não existe possibilidade, no meu ponto de vista, no meu caso. Dentro do estúdio não tem menos do que 30, 40 pessoas, se você sentir tesão e ficar ereto, para tudo e vai fazer filme pornô porque você é o cara! Não tem como... Você não tá pegando a mulher, ela não é tua mulher, é tua amiga. É [algo] técnico. Não tem condições de ter tesão. Você fica constrangido. A probabilidade de eu não me excitar é de 99%", definiu.