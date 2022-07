Raul Gazolla diz que pensou em se vingar de Guilherme de Pádua pela morte de Daniella Perez:

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Raul Gazolla, que era casado com Daniella Perez, revelou em depoimento gravado para o documentário "Pacto Brutal", da HBO Max, que pensou em se vingar de Guilherme de Pádua, o parceiro de cena responsável pelo assassinato da atriz da novela "De Corpo e Alma".

"Eu virei um bicho. Eu fiquei com muito ódio. Eu sei que não é um bom sentimento, mas não dá para não ter naquele momento em que você sabe que sua mulher foi assassinada, que o assassino é o colega de trabalho dela", diz ele num trecho da série documental.

"O que veio no meu pensamento foi 'eu vou mastigar o pescoço desse filho da puta'", continua. Gazolla recebeu a notícia sobre a identidade do assassino durante o velório da mulher, no dia seguinte à sua morte, que ocorreu em 28 de dezembro de 1992.

Em outro depoimento da série, Alexandre Frota também relembrou o momento. Segundo o deputado, que era amigo do casal, foi a mãe de Gazolla quem deu a notícia a eles, o que fez com que o viúvo alternasse do choro para um ataque de fúria e que então caísse no chão, onde ficou deitado em posição fetal.

"Pacto Brutal" estreia nesta quinta-feira (21) na HBO Max, na esteira do aniversário de 30 anos do caso, em dezembro deste ano. Além dele, a editora Record lança em breve o livro "Daniella Perez: Biografia, Crime e Justiça", em processo de finalização por Bernardo Braga Pasqualette, mesmo autor de "Me Esqueçam", sobre o ex-presidente Figueiredo.

Os dois se debruçam sobre as nuances de um crime que talvez seja o mais ruidoso do mundo da cultura brasileira, em que Daniella Perez, uma das mocinhas da novela das oito da Globo, escrita pela mãe dela, Gloria Perez, foi brutalmente assassinada pelo próprio par romântico de cena.