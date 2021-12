Ratinho causa revolta ao sugerir eliminar deputada do PT com metralhadora

A deputada rebateu a forte declaração do apresentador e o lembrou que incitar homicídio é um crime. "O apresentador Ratinho sugeriu que eu fosse metralhada em programa visto por milhares de pessoas. Incitar homicídio é crime! Ele coloca a minha vida e minha integridade física em risco. Ratinho ainda disse que eu fosse lavar as cuecas de meu marido.", escreveu no Twitter.

"Natália, você não tem o que fazer, não? Você não tem o que fazer, minha filha? Vá lavar roupa a caixa do teu marido, a cueca dele, porque isso é uma imbecilidade querer mudar esse tipo de coisa. Tinha que eliminar esses loucos? Não dá para pegar uma metralhadora, não?", disse durante uma o programa 'Turma do Ratinho', exibido na Massa FM.

O apresentador Ratinho está sendo criticado por internautas após sugerir que a deputada do PT, Natália Bonavides, fosse 'eliminada com o uso de uma metralhadora'.

