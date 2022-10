Raquel Pacheco recorda vício em cocaína e lamenta gasto com droga

"Fiquei um bom período [consumindo]. Boa parte do que ganhei nesse início [como prostituta] acabei gastando com cocaína", relatou ainda a moça.

Segundo Raquel, o vício aconteceu de forma imediata. "Bate na hora, o efeito passa muito rápido. Cheirei muito nessa noite e fui dormir consciente da merda que tinha feito na minha vida. Fui dormir e acordei no outro dia já com vontade.

"Foi no primeiro Natal longe da minha família. Fazia dois meses que estava me prostituindo. Fui passar o Natal com uma colega minha [de prostituição] que também não tinha contato com a família", relatou.

