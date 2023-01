Rapper Young Thug pode pegar prisão perpétua se for condenado por homicídio

O rapper Gunna foi um deles, assumindo fazer parte da gangue, e sendo solto em dezembro após se declarar culpado na Confissão de Alford — um acordo negociado em que o réu mantém sua inocência mas reconhece que as evidências da promotoria o levariam à condenação. Outros 7 rappers fizeram acordos com a promotoria.

Acordos com outros rappers --- Muitos membros da gangue YSL têm aceitado acordos judiciais para serem libertados da prisão em troca de entregar informações do grupo.

Prisão ---- Thug foi preso em maio do ano passado sob a acusação de conspirar para violar a Lei de Organizações Influenciadas e Corruptas da Geórgia e participar de crimes de gangue de rua, sendo depois acusado de posse de arma de fogo ao cometer um crime, posse de uma metralhadora e três acusações de violação da Lei de Substâncias Controladas do estado.

Prisão perpétua? --- Caso seja condenado por uma das acusações de organização criminosa, Thug pode pegar no mínimo 20 anos de prisão. Ele pode ser condenado à prisão perpétua caso seja condenado por assassinato — a YSL teria cometido ários com o conhecimento de Thug, conforme a acusação.

Gangue ---- O rapper de 31 anos vencedor de um Grammy é acusado de 8 crimes relacionados à gangue Young Slime Life (YSL), e se declara inocente em todos. Os promotores alegam que o rapper fundou a gangue em 2012 com a mesma sigla da sua gravadora, a Young Stoner Life. Já os advogados afirmam que a YSL, de propriedade do artista, é apenas uma gravadora e não uma gangue.

Jeffery Lamar Williams , mais conhecido como Young Thug, pode ser sentenciado à prisão perpétua caso seja condenado no julgamento que começou hoje ((4), no Condado de Fulton, na Geórgia, dos EUA.

