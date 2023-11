Raios caem em estádio onde show de Taylor Swif foi cancelado neste sábado; vídeo

AGORA: Cariocas relatam dezenas de raios atingindo o estádio Nilton Santos, lugar onde estaria acontecendo o show de Taylor Swift se não fosse adiado pela cantora.



Após a divulgação do cancelamento do show de Taylor Swift, por conta do calor que atingiu o Rio de Janeiro, o estado foi atingido por um forte temporal na noite deste sábado (18), e moradores das proximidades do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, onde iria acontecer o evento, gravaram raios caindo sobre o local.

Internautas, assustados, postaram nas redes sociais imagens das descargas elétricas: "O Engenhão seria um grande "para-raios", escreveu o autor de um dos vídeos. "Alguém manda a Taylor tomar banho de sal grosso. A coitada deve estar aterrorizada com o br (Brasil).", orientou um outro. Outra fã da cantora, comentou no vídeo que o cancelamento foi um "Livramento de Deus".

A motivação da suspensão não foi por conta do temporal, e sim, pelo calor intenso, conforme divulgado por Swift: "Estou escrevendo do meu camarim no estádio. Tomamos a decisão de adiar o show desta noite por conta das temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, dos artistas e equipe virão sempre em primeiro lugar."