Rainha Elizabeth 2ª será enterrada com anel de casamento com texto secreto

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A rainha Elizabeth 2ª, que morreu na quinta-feira passada (8) aos 96 anos, será enterrada na próxima segunda-feira (19) com a sua aliança de casamento com o príncipe Philip, que acompanha um texto secreto, e par de brincos de pérolas.

De acordo com o The Daily Mail, a decisão poderá eternizar o segredo da mensagem que contém na joia de casamento da rainha.

A autora Ingrid Seward afirmou no livro "Prince Philip: A Portrait of the Duke of Edinburgh" que há palavras gravadas na aliança da monarca, conhecidas somente pelo casal e pelo profissional que escreveu a mensagem na joia.

"Elizabeth nunca a tira, e dentro do anel há uma inscrição. Ninguém sabe o que diz, a não ser a pessoa que fez a gravação, a rainha e seu marido", diz o trecho da publicação.

A joia é produzida com ouro galês, material utilizado nos anéis dos casamentos da família real britânica, que mantém uma tradição iniciada no século passado. No caso da aliança de Elizabeth, a peça foi passada para ela após ser dada a seus pais para o casamento deles, em 1923, feitas com ouro da mina de Clogau St. David, no País de Gales.

O ouro galês também está presente nos anéis das noivas princesa Eugenie, duquesa Meghan Markle e Kate Middleton. Apenas a princesa Beatrice optou por outro material e escolheu platina em vez do material.

"Projetamos o anel em platina porque queríamos que ele se encaixasse esteticamente com o anel de noivado. Os anéis foram feitos um para o outro e há um romance nisso", contou o joalheiro britânico Shaun Leane à People.