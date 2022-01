Rafinha Bastos é criticado por fazer piada com mal súbito de apresentador

Rafinha Bastos vem sendo criticado por fazer piada com o apresentador Rafael Silva. O jornalista teve um mal súbito e desmaiou ao vivo durante apresentação do telejornal da TV Alterosa, filiada do SBT em Minas Gerais. "Cara… baladinha monstra ontem. Nem dormi. Tô quebrado. Vamos remarcar (...) Nem fodendo. Vem mesmo assim (...) Poutz… vou tentar, escreveu o youtuber ao postar o vídeo do desmaio do apresentador. - Cara… baladinha monstra ontem. Nem dormi. Tô quebrado. Vamos remarcar.

- Nem fodendo. Vem mesmo assim.

- Poutz… vou tentar. pic.twitter.com/kh4N8l4NRc — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) January 4, 2022 "O cara teve uma parada cardíaca, que engraçado..Imagino um parente dele dando risada se, sei lá , seu pai tivesse algo assim.. Incrível como pessoas se diminuem como ser humano para fazer graça na Internet", escreveu um internauta na postagem de Rafinha Bastos. "Rafinha sou muito seu fã, mas a piada é errada. Eu nem sabia o que tinha acontecido e mesmo lendo a legenda antes, vendo que tinhha um contexto de algo engraçado, logo após ver o vídeo vi que não era", opinou outro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.