Rafael Cortez anuncia que será pai: ‘Sempre soube que seria menina’

“Vem aí o maior amor da minha vida. Eu sempre soube, mesmo diante das minhas maiores dúvidas, vazios e dificuldades, que um dia eu seria pai. E isso vai acontecer: a Má está grávida! Sim, essa mulher incrível, amiga e parceira, carrega em seu ventre um pedacinho meu - aliás, um pedacinho nosso.Com a chegada do fruto do nosso amor, começarei uma nova fase da minha existência. E eu já tenho certeza que será a melhor das jornadas que já vivi até aqui. É uma benção e tanto!”, disse ele no Instagram sem esconder o entusiasmo.

